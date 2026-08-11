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Trump'tan Infantino'ya Destek: FIFA'ya Sert Uyarı

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ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun görevden alınması çağrılarına tepki göstererek, böyle bir adımın büyük bir hata olacağını ve organizasyonun bir daha bu kadar başarılı olamayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun görevden alınmasına yönelik çağrılara tepki göstererek, "FIFA, herhangi bir nedenle Başkan Gianni Infantino'yu değiştirmeyi aklından bile geçirirse çok büyük bir hata yapmış olur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Başkanı Gianni Infantino'ya destek açıklaması geldi. Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı mesajda, Infantino'nun yönetim şekline yönelik eleştirilere ve FIFA Başkanı'nın değiştirilmesi yönündeki çağrıları işaret ederek, "FIFA, herhangi bir nedenle Başkan Gianni Infantino'yu değiştirmeyi aklından bile geçirirse çok büyük bir hata yapmış olur" ifadelerini kullandı. Infantino'yu "harika biri" olarak nitelendiren Trump, "O, şimdiye kadar düzenlenmiş en başarılı Dünya Kupası'nı, öncekilerden dört kat daha başarılı bir şekilde yönetmeyi henüz başardı" dedi. Trump, "Eğer o görevden alınırsa organizasyon bir daha asla bu kadar başarılı veya karlı olamaz" uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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