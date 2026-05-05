Trump: "Savaş 2 ya da 3 hafta daha sürecek"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, radyo programı sunucusu Hugh Hewitt'e verdiği röportajda İran savaşına değinerek, "Yapmamız gerekenlerin büyük kısmını tamamladık, muhtemelen 2 hafta daha, belki 2 ya da 3 hafta. Zaman bizim için belirleyici değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, radyo programı sunucusu Hugh Hewitt'e İran savaşına ilişkin röportaj verdi. ABD'nin İran'la süren savaşta kazandıklarını belirten ABD Başkanı, "Bir şekilde kazanıyoruz. ya doğru anlaşmayı yaparız ya da çok kolay bir şekilde kazanırız. Askeri açıdan bakarsanız, biz zaten kazandık. Bunu milyon kez söylediğimi duymuşsunuzdur, başkaları da söylüyor" dedi.

İran gemilerini batırdıklarını vurgulayan Trump, "Onların 159 gemisi vardı, Hugh. Şimdi yok. Hepsi denizin dibinde. Artık küçük, hızlı teknelere kaldılar. Bugün de bunlardan sekizini imha ettik" ifadelerini kullandı.

Saldırıların devam edip etmeyeceğine yönelik sinyal veren Trump, "Yapmamız gerekenlerin büyük kısmını tamamladık, muhtemelen 2 hafta daha, belki 2 ya da 3 hafta. Zaman bizim için belirleyici değil" şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki ateşkesin hala yürürlükte olup olmadığına ilişkin soruya cevap vermekten kaçınan Trump, "Bu soruya cevap verirsem, 'Bu adam Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetecek kadar akıllı değil' dersiniz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
