Trump, Putin'e Ukrayna İçin Verdiği Süreyi Kısaltıyor

Trump, Putin'e Ukrayna İçin Verdiği Süreyi Kısaltıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki ateşkes için verdiği 50 günlük süreyi kısaltacağını açıkladı. Trump, Putin ile yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getirerek, Gazze'ye yardım konusuna diğer ülkelerin de katılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'da ateşkes için verdiği 50 günlük süreyi kısaltacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelerek, görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de açlık olmadığına ilişkin, ""Televizyonda gördüklerime dayanarak, pek öyle olduğunu söyleyemem çünkü o çocuklar çok aç görünüyorlar ama biz çok para ve çok yiyecek veriyoruz. Diğer ülkeler de şimdi harekete geçiyor" dedi. Gazze'ye yardım konusunda diğer ülkelerin de sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Trump, dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmede, von der Leyen'in kendisine Avrupa ülkelerinin desteklerini önemli ölçüde artıracaklarını söylediğini kaydetti.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Putin ile çok kez konuştum. Onunla çok iyi anlaşıyordum ama çok kez tartışmalarımız oldu. Starmer ve ben defalarca bu konuyu çözdüğümüzü düşündüğümüzü ele aldık. Bunu defalarca hallettiğimizi düşündük ama sonra Başkan Putin çıkıp Kiev gibi bir şehre roketler fırlatmaya başladı ve bir huzurevinde ya da başka bir yerde birçok insanı öldürdü. Sokaklarda cesetler yatıyor ve ben bunun doğru yol olmadığını söylüyorum. Bakalım ne olacak. Çok hayal kırıklığına uğradım. Başkan Putin beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden, bakmamız gerekecek ve ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım çünkü ne olacağını zaten biliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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