Trump: 'Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Birçoğu petrol yüklü olan gemiler, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Tamamen güvenli, emniyetli ve sorunsuz olan güney koridorunu kullanıyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı. Kendisine ait sosyal medya platformundan paylaşım yapan Trump, "Birçoğu petrol yüklü olan gemiler, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Tamamen güvenli, emniyetli ve sorunsuz olan güney koridorunu kullanıyorlar. Başka geçiş rotaları da var" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı