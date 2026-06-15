Trump: "Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan petrol yüklü gemilerin güvenli şekilde geçmeye başladığını ve alternatif rotaların bulunduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Birçoğu petrol yüklü olan gemiler, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Tamamen güvenli, emniyetli ve sorunsuz olan güney koridorunu kullanıyorlar" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı. Kendisine ait sosyal medya platformundan paylaşım yapan Trump, "Birçoğu petrol yüklü olan gemiler, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Tamamen güvenli, emniyetli ve sorunsuz olan güney koridorunu kullanıyorlar. Başka geçiş rotaları da var" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı