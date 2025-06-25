Trump, Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi

Trump, Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında ateşkes anlaşmasına aracılık ettiği gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Buddy Carter, Trump'ın bu başarıyla dünyaya umut ışığı sunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda İsrail ile İran arasında ateşkes anlaşmasına aracılık ettiği gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Buddy Carter, Nobel Barış Ödülü Komitesi'ne mektup yazdı. Carter, Trump'ın birçok kişinin imkansız olduğuna inandığı hızlı bir anlaşmanın oluşturulmasında etkili olduğunu savunarak, "Tarihi düşmanlık ve siyasi oynaklığın hüküm sürdüğü bir bölgede, böyle bir atılım hem cesaret hem de netlik gerektirir. Başkan Trump dünyaya nadir bir umut ışığı sundu. Bu nedenlerden dolayı, ABD'nin 47'nci Başkanı Donald J. Trump'ın, Nobel Barış Ödülü'ne değerlendirilmesi için saygıyla adaylığını sunuyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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