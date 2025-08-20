Trump, Netanyahu'yu 'Savaş Kahramanı' Olarak Nitelendirdi

Trump, Netanyahu'yu 'Savaş Kahramanı' Olarak Nitelendirdi
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'savaş kahramanı' olarak değerlendirirken, kendi İran'a yaptığı hava saldırılarını da onaylayarak kendisini de 'savaş kahramanı' ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sunucu Mark Levin'in radyo programına katıldı. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu işaret ederek, "O iyi bir adam. O, orada savaşıyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim. Kimse önemsemiyor. Ama ben de öyleyim" dedi. ABD'nin İran'daki 3 önemli nükleer tesise yönelik saldırısını işaret eden Trump, "O uçakları ben gönderdim" ifadesini kullandı.

Hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmıştı

Netanyahu hakkında geçtiğimiz Kasım ayında Gazze'de işlediği belirtilen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarılmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
