Trump'la buluşan Mamdani söylemlerini değiştirmedi

Seçim dönemindeki sert söylemlere rağmen Oval Ofis'te Trump ile sıcak bir toplantı gerçekleştiren New York'un seçilmiş belediye başkanı Zohran Mamdani, görüşmenin ardından söylemlerinde hiçbir değişiklik olmadığını vurguladı. Mamdani, NBC'nin sorusuna "Bugün de aynı düşünüyorum," diyerek Trump'a yönelik "Faşist" ve "Despot" eleştirilerini sürdürdü.

New York'un seçilmiş Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Oval Ofis'te Başkan Donald Trump ile yaptığı ve sıcak bir atmosferde geçen görüşmeye rağmen, Trump'a yönelik geçmişte dile getirdiği sert eleştirilerden geri adım atmadığını açıkladı. Mamdani, NBC'de katıldığı programda, "Daha önce ne söylediysem bugün de aynı noktadayım," diyerek tutumunu yineledi.

Mamdani, NBC'nin Meet the Press programında Kristen Welker'ın "Trump'ın faşist olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna net bir şekilde yanıt verdi:

"Bunu geçmişte söyledim ve bugün de söylüyorum."

Seçim sürecinde Trump'ı "faşist" ve "despot" olarak nitelendiren Mamdani, bu ifadelerinin arkasında durduğunu vurguladı. Ancak buna karşın, Oval Ofis'te yapılan ilk yüz yüze görüşmeyi New Yorkluların karşı karşıya olduğu yaşam maliyeti krizine çözüm bulma açısından "önemli bir fırsat" olarak değerlendirdi.

Mamdani görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayrıştığımız konuları saklamadık. Bizi bugüne getiren siyaseti açıkça konuştuk. Ama aynı zamanda New Yorkluların gündelik yaşamını etkileyen erişilebilirlik sorununa ortak bir çözüm arayışına odaklanmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Trump ile Mamdani'nin seçim kampanyası boyunca sert söylemlerle birbirlerini hedef almasına karşın, Oval Ofis'teki buluşmanın dostane bir atmosferde geçtiği bildirildi. Mamdani, toplantının gerginlikten uzak bir biçimde gerçekleşmesinin, "New Yorkluların önceliklerini merkeze alan bir çalışma ilişkisi kurma isteğinden kaynaklandığını" söyledi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Politika
