Trump, Katar'da Emir Al Thani ile Güvenli Orta Doğu Vurgusu Yaptı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Katar'da Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile yaptığı görüşmede Orta Doğu'daki güvenliğe dair olumlu ifadeler kullandı ve barışın kalıcı olması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'da Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Artık güvenli bir Orta Doğu'ya sahibiz ve uzun bir süre de öyle kalacak. Bir süre daha böyle olmasını temenni ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Malezya'ya gitmek üzere bindiği Air Force One uçağı, yakıt ikmali için Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ne iniş yaptı. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, beraberinde Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile yakıt ikmali sırasında ABD Başkanı'nı uçağında ziyaret etti. Trump, Katar Emiri'ni selamlarken, "Sadece Orta Doğu'daki değil, dünyadaki en iyi liderlerden biri. Sizi uçağımda ağırlamak bir onurdur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Al Thani ülkesi tarafından seviliyor ve saygı görüyor. Hangisi daha önemli bilmiyorum; sevilmek mi, saygı görmek mi?" diye konuştu. Trump Katar Emiri Al Thani'ye, "Sen hangisini tercih ediyorsun? Sende sevgi ve saygının ikisi de var, bu nadir bir durum" sorusunu sordu.

ABD Başkanı daha sonra Katar Başbakanı için, "Kendisi benim ve tüm dünyanın arkadaşıdır" ifadelerini kullandı. Trump ardından Katarlı liderleri işaret ederek, "Özellikle geçtiğimiz yıl birlikte çok şey yaptık. Orta Doğu'ya barış getirdik ve onlar bunda çok büyük rol oynadı. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Artık güvenli bir Orta Doğu'ya sahibiz ve uzun bir süre de öyle kalacak. Bir süre daha böyle olmasını temenni ediyoruz" dedi.

"Bu barış kalıcı olmalı"

Trump, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı, Katar'ın Gazze Şeridi'nde görevlendirilmesi beklenen uluslararası barış gücüne katkıda bulunmakta istekli olduğunu belirtti. Trump ayrıca, Gazze'deki duruma ilişkin, "Bu barış kalıcı olmalı" ifadelerini kullandı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
