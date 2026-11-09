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Trump, Katar Başbakanı ile görüştü; kaynaklara göre İran görüşmeleri konuşuldu

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüştü. Adı açıklanmayan kaynaklar, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin İran ile yürütülen müzakerelere odaklandığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüştü. Adı açıklanmayan kaynaklar, görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğünü ve İran ile yürütülen müzakerelere odaklandığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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