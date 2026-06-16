ABD Başkanı Donald Trump: "İsrail'e, Hizbullah meselesini Suriye'nin halletmesine izin vermesini söyledim. Açık konuşmak gerekirse, bence bunu daha iyi yaparlar.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e Hizbullah meselesini Suriye'nin halletmesine izin vermesini söylediğini belirtti. Trump, anlaşma imzalanmadan iki saat önce Beyrut'ta gerçekleşen bir saldırıdan duyduğu rahatsızlığı da İsrail'e ilettiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump: " İsrail'e, Hizbullah meselesini Suriye'nin halletmesine izin vermesini söyledim. Açık konuşmak gerekirse, bence bunu daha iyi yaparlar. Örneğin anlaşmayı imzalamamıza iki saat kala Beyrut'ta bir saldırı oldu. Güneyde falan değildi; doğrudan Beyrut'taydı. Bundan hiç hoşlanmadım. Hoşlanmadığımı da kendilerine açıkça ilettim." - PARİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı