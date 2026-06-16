Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: "İsrail'e, Hizbullah meselesini Suriye'nin halletmesine izin vermesini söyledim. Açık konuşmak gerekirse, bence bunu daha iyi yaparlar.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e Hizbullah meselesini Suriye'nin halletmesine izin vermesini söylediğini belirtti. Trump, anlaşma imzalanmadan iki saat önce Beyrut'ta gerçekleşen bir saldırıdan duyduğu rahatsızlığı da İsrail'e ilettiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump: " İsrail'e, Hizbullah meselesini Suriye'nin halletmesine izin vermesini söyledim. Açık konuşmak gerekirse, bence bunu daha iyi yaparlar. Örneğin anlaşmayı imzalamamıza iki saat kala Beyrut'ta bir saldırı oldu. Güneyde falan değildi; doğrudan Beyrut'taydı. Bundan hiç hoşlanmadım. Hoşlanmadığımı da kendilerine açıkça ilettim." - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatbikatta el bombası patladı! 2 asker hayatını kaybetti

El bombası patladı, askeri tatbikat faciaya dönüştü
Sinop'ta misafirlikte ölüm şoku! 56 yaşındaki hayatını kaybetti

Misafirliğe gitti, geri dönmedi
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı

Bir ailenin dünyası başlarına yıkıldı
Oyuncu arkadaşları, Ece İrtem'i anlattı

Oyuncu arkadaşları, Ece İrtem'i anlattı
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu

Uzman çavuş barda dehşet saçtı! Kadını zorla götürmek isteyince...
Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı