Trump, İran ve İsrail Arasında Barış Umutlu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında bir ateşkesin mümkün olduğunu belirtti ancak bazen ülkelerin önce yeterince savaşması gerektiğini ifade etti. Trump, Amerika'nın İsrail'in savunmasında desteğini sürdüreceğini de vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında ateşkes için umutlu olduğunu fakat bazen ülkelerin önce yeterince savaşmaları gerekebildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'daki G7 zirvesi için yola çıkmadan önce Beyaz Saray'da gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu.

İran ve İsrail'e ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, "Bir anlaşma olacağını umuyorum. Bence artık bir anlaşma yapılmasının zamanı geldi. Ne olacağını göreceğiz ancak bazen yeterince savaşmaları gerekiyor. Bakalım ne olacak. Bana sorarsanız, bir anlaşma olma ihtimali yüksek" diye konuştu.

Trump, bir gazetecinin "İsrail'den İran'a yönelik saldırılarına ara vermesini istediniz mi?" şeklindeki sorusuna ise "Bunu söylemek istemem" diye cevap verdi.

ABD Başkanı Trump, ABD'nin İsrail'i savunmasında desteklemeye devam edeceğini de ifade etti.

Trump, daha önce kendisine ait sosyal paylaşım platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada İsrail ve İran arasında çok yakında barış olacağını ileri sürmüştü. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda! İran-İsrail savaşında bilanço ağırlaşıyor

Savaşta bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü

İsrail, Devrim Muhafızları'nın üst düzey ismini öldürdü
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: 'İnşallah bir gün''

Babası transferi neredeyse duyurdu: İnşallah Galatasarayımıza gelirsin
Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 6 yaralı

Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 6 yaralı
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak

Trump'tan çok konuşulacak çıkış: Yakında barışacaklar
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz

İran'dan beklenmedik mesaj! Durmak için bir şartları var
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
İsrail: İsfahan'da nükleer tesis vurduk

İsrail "Nükleer tesisi vurduk" dedi, İran'dan jet yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.