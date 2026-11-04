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Trump, İran savaşının ara seçim yenilgisine petrol artışıyla değdiğini söyledi

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ABD Başkanı Trump, İran savaşının Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki mağlubiyetine değip değmediği sorusuna 'Evet, buna değerdi' yanıtını verdi. Trump, petrolün daha da artacağı düşüncesiyle hareket ettiğini ve İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilemeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının Cumhuriyetçilerin ABD ara seçimlerindeki mağlubiyetine değip değmediğine ilişkin soruya cevabında, "Evet, buna değerdi. Petrolün daha da artacağı düşüncüsüyle hareket ediyordum. Seçiminiz olmuyor, bir şey yapmanız gerekiyor. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremezsiniz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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