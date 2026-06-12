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Trump: "Bugün İran ile savaşı bitirdik"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşma kapsamında savaşın sona erdiğini ve İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün İran'la savaşı bitirdik ve nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Senato adayı Barry Moore'u desteklemek amacıyla düzenlediği sanal mitingde İran'la müzakerelere değindi. Trump, "Duydunuz mu bilmiyorum ama bugün İran'la savaşı bitirdik ve onlar da nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiler. Bu bizim ısrarcı olduğumuz konuydu" şeklinde konuştu.

Trump, "İran'la uzlaştık. Harika bir anlaşma yaptık. Nükleer silahlar olmayacak. İnsanlar çok yakında evlerine dönmeye başlayacak. Neredeyse her şey tamamlandı. İstediğimiz her şeyi aldık. En önemli şey, İran'da nükleer silah olmayacak olması. Bu, geliştirilmeyecekleri ve satın alınmayacakları anlamına geliyor. Geliştirmeyeceklerine dair bir madde vardı. Ben de 'Peki ya satın alma?' dedim. Onlar da 'Buna değinmedik' dediler. İki gün sonra bunu da kabul ettiler. İstediğimiz her şeyi aldık" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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