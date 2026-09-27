Haberler

Trump, İran'la bu hafta daha fazla görüşme bekliyor, 'fazla ileri gittiler' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, Axios'a verdiği röportajda bu hafta İran'la daha fazla görüşme beklediğini ve İran'ın istediği anlaşmanın kendi istediği anlaşma olmadığını söyledi. Katarlı arabulucuların yarın Arakçi ve Witkoff ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor.

Abd Başkanı Donald Trump, Amerikan haber sitesi Axios'a verdiği röportajda, "Bu hafta İran'la daha fazla görüşme yapılmasını bekliyorum. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak bu, benim yapmak istediğim anlaşma değil. Bu, belki bir yıl önce kabul etmiş olabileceğimiz bir anlaşma. Fazla ileri gittiler" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, Amerikan haber sitesi Axios'a İran'a yönelik açıklamalar yaptı. Telefonla bağlanarak röportaj veren Trump, "Bu hafta İran'la daha fazla görüşme yapılmasını bekliyorum. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak bu, benim yapmak istediğim anlaşma değil. Bu, belki bir yıl önce kabul etmiş olabileceğimiz bir anlaşma. Fazla ileri gittiler" ifadelerini kullandı.

"Boğazdan 20 milyon varilden fazla petrol geçti"

İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasını düşünüp düşünmediği sorulan Donald Trump, "Bunu her zaman düşünüyorum" cevabını verdi.

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan büyük miktarda petrol çıkışını kolaylaştırdığını vurgulayan Trump, hafta sonu savaşın başlamasından bu yana en yüksek miktarda petrolün boğazdan geçtiğini belirterek, bunun "20 milyon varilden fazla" olduğunu söyledi.

Katarlı arabulucuların yarın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Evden çıktı, bir daha dönmedi! 84 yaşındaki kadın kuyuda bulundu

Her yerde aranıyordu! Yaşlı kadının cansız bedeni kuyuda bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar

Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor

Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor
Nuh'un Gemisi gerçek mi? Ağrı'daki formasyondan alınan bin numune laboratuvarda

Nuh'un Gemisi orada mı? Cevabı bin toprak numunesi verecek
MHP'li İsmail Özdemir'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak

Sedat Peker Türkiye'ye mi dönüyor? MHP'den çok konuşulacak açıklama
Usta müzisyenden korkutan haber! Cengiz Coşkuner entübe edildi

Ünlü müzisyenden korkutan haber geldi! Bir döneme damga vurmuştu
77 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun Abant yürüyüşü: Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti

Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti