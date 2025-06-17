Trump, İran-İsrail Çatışmasına Çözüm Arıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, devam eden İran-İsrail çatışmasının sona ermesi amacıyla İranlı yetkililerle görüşmeler yapmak üzere Başkan Yardımcısı James David Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u görevlendirdi. Kesin görüşmelerin detayları ise hala belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran- İsrail çatışmasının sona ermesi amacıyla İranlı yetkililerle yapılacak görüşmeler yapması için Başkan Yardımcısı James David Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u görevlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail çatışması beşinci gününde devam ederken çatışmaların sona ermesi için harekete geçti. Trump, İran-İsrail çatışmasının sona ermesi amacıyla İranlı yetkililerle yapılacak görüşmeler yapması için Başkan Yardımcısı James David Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u görevlendirdi. ABD'li basın kuruluşu Axios'ta yer alan bir haberde, Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında böyle bir görüşme yapılabileceği kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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