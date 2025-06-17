Trump, İran-İsrail Çatışmasına Çözüm Arıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran- İsrail çatışmasının sona ermesi amacıyla İranlı yetkililerle yapılacak görüşmeler yapması için Başkan Yardımcısı James David Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u görevlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail çatışması beşinci gününde devam ederken çatışmaların sona ermesi için harekete geçti. Trump, İran-İsrail çatışmasının sona ermesi amacıyla İranlı yetkililerle yapılacak görüşmeler yapması için Başkan Yardımcısı James David Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u görevlendirdi. ABD'li basın kuruluşu Axios'ta yer alan bir haberde, Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında böyle bir görüşme yapılabileceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Başkan Trump ile birlikte G7 Zirvesi'nden erken ayrılarak Washington'a döndü. - WASHINGTON