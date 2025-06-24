Trump, İran-İsrail Ateşkesini Duyurdu

Trump, İran-İsrail Ateşkesini Duyurdu
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında yürürlüğe giren ateşkesin ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ateşkesin sonsuza kadar sürmesini beklediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran- İsrail ateşkesinin artık yürürlükte olduğunu, ateşkesin ihlal edilmemesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı son paylaşımda, İran ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe girdiği belirtti. Trump paylaşımında, "Ateşkes artık yürürlükte. Lütfen ihlal etmeyin!" ifadelerini kullandı. Trump, NBC News kanalına telefonla verdiği röportajda ise İsrail-İran arasındaki ateşkesin "sonsuza kadar" sürmesini beklediğini vurguladı. Trump, "Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar sürecek" dedi. İki ülke arasındaki saldırıların tamamen bitip bitmediği sorulan Trump, "Evet. Bir daha asla birbirlerine ateş edeceklerine inanmıyorum" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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