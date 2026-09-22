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Trump, İran'ın nükleer ve terör desteğini bitirme teklifini reddetmesini büyük hata saydı

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ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinde İran'la müzakereler başlattığını ve nükleer programlarını sonlandırıp teröre verdiği desteği kesmesi karşılığında tam ekonomik işbirliği teklif ettiğini belirtti. İran'ın bu teklifi reddettiğini, bunun büyük bir hata olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Geçen yıl göreve geldiğimde İran'la müzakereler başlattım ve onlara nükleer programlarını sonlandırmaları ve teröre verdikleri desteği kesmeleri karşılığında tam ekonomik işbirliği teklif ettim. Ancak onlar bunu reddettiler. Bu büyük bir hataydı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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