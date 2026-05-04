Trump, "İran'ı yeryüzünden silmekle" tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD gemilerine saldırması halinde İran'ı "yeryüzünden silmekle" tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime değindi. Trump, İran'ın ABD'nin Özgürlük Projesi (Project Freedom) kapsamında Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilere eşlik eden ABD Donanması'na ait gemilere bir kez daha saldırması halinde "yeryüzünden silmekle" tehdit etti. Trump, İran'ın barış müzakerelerinde "çok daha esnek hale geldiğine" inandığını da söyledi. Bölgedeki Amerikan askeri yığınağının sürdüğünü ifade eden Trump, "Daha önce sahip olduğumuzdan çok daha yüksek seviyede silah ve mühimmata sahibiz. En iyi ekipmanlara sahibiz. Dünyanın her yerinde askeri varlıklarımız, her yerde üslerimiz var. Hepsi ekipmanlarla dolu. Gerektiğinde bunların hepsini kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'ye Hürmüz çağrısı

Trump, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada ise, "İran, Özgürlük Projesi kapsamındaki gemi hareketleriyle bağlantılı olarak aralarında Güney Kore'ye ait bir kargo gemisinin de bulunduğu konuyla ilgisiz bazı ülkelere yönelik girişimlerde bulundu. Belki de artık Güney Kore'nin gelip bu misyona dahil olma vakti gelmiştir. Yedi küçük tekneyi, onların deyimiyle 'hızlı' tekneyi batırdık. Ellerinde kalan tek şey bu. Güney Kore gemisi dışında şu ana kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerde herhangi bir hasar oluşmamıştır. Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine yarın sabah bir basın toplantısı düzenleyecek" dedi. - WASHINGTON

