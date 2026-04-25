Trump: "İran bize bir kağıt parçası verdi, bunun daha iyi olması gerekiyordu"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD tarafına bir teklifte bulunduğunu öne sürerek, ABD'li müzakere heyetinin Pakistan'a gerçekleştirmesi beklenen ziyaretini iptal ettikten sonra İran tarafından başka bir teklif aldıklarını iddia etti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD tarafına bir teklifte bulunduğunu öne sürerek, ABD'li müzakere heyetinin Pakistan'a gerçekleştirmesi beklenen ziyaretini iptal ettikten sonra İran tarafından başka bir teklif aldıklarını iddia etti. Trump, "İran bize bir kağıt parçası verdi, bunun daha iyi olması gerekiyordu. İlginç bir şekilde, seyahati iptal etmemden sadece 10 dakika sonra, çok daha iyi bir kağıt parçası aldık. İran çok şey teklif etti ama yeterli değildi" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İranlı heyet ile Pakistan'da gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeleri iptal etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Trump basın mensuplarının sorularını cevaplarken yaptığı açıklamalarda, Tahran yönetiminden taraflar arasındaki müzakerelere ilişkin bir teklif aldıklarını öne sürdü. Söz konusu teklifi yetersiz bulduğunu ifade eden ABD Başkanı, "İran bize bir kağıt parçası verdi, bunun daha iyi olması gerekiyordu" dedi.

Trump, ABD'li müzakere heyetinin Pakistan ziyaretini iptal ettikten sonra İran tarafından başka bir teklif aldıklarını öne sürerek, "İlginç bir şekilde, seyahati iptal ettiğim anda, sadece 10 dakika sonra, çok daha iyi bir kağıt parçası aldık" ifadelerini kullandı. İran'ın tekliflerine yönelik değerlendirmesinde Trump, "İran çok şey teklif etti ama yeterli değildi" açıklamasını yaptı.

"Bizi istedikleri zaman arayabilirler"

Trump, "Kiminle görüşmemiz gerekirse görüşeceğim ancak 2 gün beklememiz, insanların 16-17 saat yolculuk etmesine ihtiyacımız yok. Bunu bu şekilde yapmayacağız. Telefon üzerinden anlaşma sağlayacağız, bizi istedikleri zaman arayabilirler. Bütün kartlar bizim elimizde, her şeyi kazandık" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, taraflar arasındaki ateşkesin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine yönelik bir soruya, "Henüz düşünmedim" cevabını verdi. Trump açıklamalarında ayrıca, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerine yönelik söylemlerinin yeniden altını çizdi.

İran yönetimindeki "bölünme" iddialarını sürdürdü

İran yönetiminde "bölünme" yaşandığına yönelik açıklamalarını sürdüren Trump, "Birbirleriyle mücadele ediyorlar. Müthiş bir iç çatışma söz konusu. Birçok durumda liderlik konusunda kavga ediyorlar. Hatta lider olmamak için kavga ettiklerini düşünüyorum çünkü iki lider kademesini etkisiz hale getirdik" dedi. - WASHINGTON

