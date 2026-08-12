ABD Başkanı Donald Trump, "İran artık sadece konuşuyor, harekete geçemiyor. Artık Orta Doğu'nun zorbası değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, "ABD, Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bence bu kontrolü sürdüreceğiz. Deniz ablukamıza herkes 'Çelik Duvar' adını veriyor ve İran'ın buna karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerlerine maaş ödenmiyor, Devrim Muhafızları büyük ölçüde etkisiz hale getirildi ve kaçıyor, yönetimlerinin durumu ise en iyi ihtimalle belirsiz" dedi.

İran'ın parasının kalmadığını öne süren Trump, "Paraları yok, ülkeleri mahvolmuş durumda. Ellerinde sadece sahte haberler ve yüzde 300'lük enflasyon var ve durum giderek kötüleşiyor. İran artık sadece konuşuyor, harekete geçemiyor. Artık Orta Doğu'nun zorbası değil" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı