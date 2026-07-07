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ABD Başkanı Trump: "İran bir anlaşma yapmak için can atıyor"

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ABD Başkanı Trump, İran'ı askeri açıdan yıkıma uğrattıklarını iddia ederek, İran'ın anlaşma yapmaya istekli olduğunu ve ABD'nin kazanacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı askeri açıdan yıkıma uğrattıkları iddiasını yineleyerek, "Bir anlaşma yapmak için can atıyorlar. Ama ne olacağını göreceğiz. Öyle ya da böyle biz kazanacağız. ya güzellikle kazanacağız ya da güzel olmayan bir şekilde" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir öğle yemeği etkinliğinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. ABD açısından işlerin yolunda olduğunu söyleyen Trump, "Gayet iyi gidiyoruz. Bildiğiniz gibi, Venezuela harikaydı ve şimdi çok iyi anlaşıyoruz. Savaşın masrafını defalarca kez çıkardık ve daha iyiye gidiyor. İlişkilerimiz çok çok iyi. Ayrıca İran ile de gayet iyi gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. İran'ı askeri açıdan yıkıma uğrattıklarını öne süren Trump, "Donanmalarını, hava kuvvetlerini, radarlarını, liderlerini yok ettik. Herkesi ortadan kaldırdık. Sonra da durumlarının çok iyi olduğunu duydum. Hayır, durumları hiç de iyi değil" dedi.

"Öyle ya da böyle biz kazanacağız"

İran'ın ABD ile anlaşma yapmaya çok istekli olduğunu söyleyen Trump, "Bir anlaşma yapmak için can atıyorlar. Ama ne olacağını göreceğiz. Doğru anlaşmayı yapmak zorundalar, çünkü nükleer silaha sahip olamazlar. Bu çok basit" ifadelerini kullandı. İran'ın ABD'nin birçok talebini kabul ettiğini savunan Trump, "Pek çok insanın kabul etmeyeceğini söyleyeceği birçok şeyi kabul ettiler. Ne olacağını göreceğiz. Öyle ya da böyle biz kazanacağız. ya güzellikle kazanacağız ya da güzel olmayan bir şekilde" diye konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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