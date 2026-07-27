Trump: İran saldırılarını müzakerelere şans vermek için durdurduk

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları durdurması hakkında, "İran'a yönelik saldırıları müzakerelere bir şans daha vermek için durdurduk" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Axios haber sitesine verdiği röportajda, İran'a yönelik saldırıları neden durdurduklarına dair açıklamada bulundu. Trump, İran'la yürütülen müzakerelere bir şans daha tanımak için ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını belirterek, "İran'a yönelik saldırıları müzakerelere bir şans daha vermek için durdurduk" dedi.

Diplomasinin başarısız olması halinde geniş çaplı askeri operasyonların yeniden başlatılması talimatını verebileceğini söyleyen Trump, "İran ile çok kapsamlı görüşmeler yürütüyoruz. Eğer sonuç vermezse çok güçlü askeri operasyonlara geri döneceğiz" ifadelerini kullandı. Diplomasiye ne kadar süre tanıyacağı sorusuna ise Trump, "Fazla değil. ya hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez" cevabını verdi.

Trump, arabulucu ülkelerin talebi üzerine geçtiğimiz cuma günü saldırıları durdurma kararı aldığını belirterek, "İran konusuyla ilgilenen herkes bana 'Saldırıları durdurun' dedi" ifadelerini kullanarak, İran'ın anlaşma yapmak istediğine inandığını söyledi. Arabulucuların talebini neden kabul ettiği sorusu üzerine ise Trump, "Ne kazandık ne kaybettik" ifadelerini kullanarak, saldırıların durdurulmasının ardından petrol fiyatlarının düştüğünü ve borsaların yükseldiğini kaydetti.

Trump, yarın Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceğini belirterek, "Netanyahu'ya eğer ben başkan olmasaydım İran'ın şimdiye kadar nükleer silaha sahip olacağını ve İsrail'in yok edilmiş olacağını söyleyeceğim" dedi.

ABD, 7 Temmuz'dan bu yana 13 saldırı dalgası düzenlediği İran'a yönelik saldırılara 24 Temmuz'da ara vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı