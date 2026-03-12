ABD Başkanı Trump, İran'dan "erken ayrılmak istemediklerini" söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin olarak, "Amerika'ya ve dünyaya yönelik bu tehdidi ortadan kaldıracağız. Erken ayrılmak istemeyiz, değil mi? İşimizi bitirmemiz gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky'nin Hebron kentinde bulunan bir paketleme tesisinde Cumhuriyetçi partili seçmenlere seslendi. Buradaki konuşmasında İran'ın 47 yıldır Amerikan vatandaşlarını öldürdüğünü ifade eden Trump, "İran hakkında şunu söyleyebilirim. Hazırlanmıştılar ve güçlüydüler. Tüm Orta Doğu'yu ele geçireceklerini ve İsrail'i ortadan kaldıracaklarını düşünüyorlardı. Ama başlarına neyin geldiğini anlayamadılar. Amerikan ordusu onlara bir darbe indirdi. Ne olduğunu bile anlayamadılar, "Ne oldu böyle" diyorlar" dedi.

İsmini bizzat kendisinin seçtiğini söylediği "Destansı Öfke" harekatında İran'a karşı zafer kazandıklarını söyleyen Trump, "Bildiğiniz gibi hükümetim aynı zamanda petrol akışını sürdürmek için çalışıyor. Petrol her yere akıyor. Biliyorsunuz, bazı insanlar mayın bırakmak istiyor. Çok dost canlısı insanlar. Gemiler patlasın diye denize mayın döküyorlar. Ama biz bunları etkisiz hale getirdik" dedi. Trump, " İran'ın 58 gemisini imha ettik. Yani başka bir üslupla, donanmalarını yok ettik. Aynı zamanda mayın döşeyen gemilerini de yok ettik. Bunların 31 tanesini yok ettik" ifadelerini kullandı.

"İşimizi bitirmemiz gerekiyor"

Konuşmasında Uluslararası Enerji Ajansı'nın bugün dünyanın çeşitli ulusal petrol rezervlerinden 400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi kararı aldığını hatırlatan Trump, "Bu, petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşürecek. Böylece Amerika'ya ve dünyaya yönelik bu tehdidi ortadan kaldıracağız. Erken ayrılmak istemeyiz, değil mi? İşimizi bitirmemiz gerekiyor. Son 11 gün içinde ordumuz, İran'ı neredeyse tamamen yok etti. Bu, zorlu bir ülke. Ama hava kuvvetleri artık yok. Tamamen imha edildi. Bu yaklaşık üç saat sürdü. Artık radarları da yok. Uçaksavar sistemleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Füzeleri yüzde 90 oranında yok edildi. Dronları yüzde 85 oranında yok edildi. Üretildikleri fabrikaları da sürekli bombalıyoruz" dedi.

ABD'nin geçtiğimiz yıl haziran ayında İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığı Geceyarısı Çekici operasyonuna gönderme yapan Trump, "Bu operasyonun ardından oradan ayrıldık ve bunun sonları olacağını düşündük. Ama yeniden başladılar. İşte bu yüzden bu işi bitirmemiz gerekiyor, değil mi? Her iki yılda bir geri dönmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Petrol fiyatları şimdiden yeniden düşmeye başladı"

Trump, "Petrol fiyatları şimdiden yeniden düşmeye başladı ve daha da düşecek. Ama biz, o iş bitmeden ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak. Çok hızlı olacak" dedi. İran savaşı nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen Trump, "Şikayet etmeyi seviyorlar. Diğer başkanlar gibi davransaydım ve İran'a girmeseydim, "İnsanları öldürsünler, nükleer silah edinsiler. Dünyayı yok edebilecek nükleer silahlara sahip olsunlar" deseydim, o zaman da "İran'a girmeliydi" diyeceklerdi" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı