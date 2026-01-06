ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna- Rusya arasında devam eden barış anlaşması müzakerelerine ilişkin, "Toprak meselesine ilişkin seçenekler üzerinde konuşuyoruz. Bu konu en kritik başlık ve bu çerçevede görüşmeleri sürdüreceğiz. Bu konuda belirli tavizler üzerinde anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum" dedi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika