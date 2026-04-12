Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeleri açıkladı.

İran ve ABD arasında dün Pakistan'da gerçekleştirilen ve 21 saat süren müzakerede sonuç çıkmazken, adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeleri açıkladı. Yetkili, söz konusu maddelerin, "tüm uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sona erdirilmesi, geçen sene Haziran ayında ABD bombardımanında ağır hasar gören başlıca nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülerek imha edilmesi, yeraltına gömüldüğü değerlendirilen 400 kilogramdan fazla yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun gün yüzüne çıkarılması, bölgesel müttefikleri de kapsayan daha geniş çaplı bir barış, güvenlik ve gerilimi azaltma çerçevesinin kabul edilmesi, Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi vekil gruplarının finansmanına son verilmesi ile Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücreti alınmaksızın tamamen açılması olduğunu" aktardı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı