ABD basınından İran iddiası: "Trump, kapsamı sınırlı bir saldırıyı değerlendiriyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran yönetimini nükleer anlaşmaya zorlamak için İran'a karşı kapsamı sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği iddia edildi.

ABD ve İran arasındaki nükleer pazarlık süreci devam ederken, ABD gazetesi The Wall Street Journal (WSJ) konuyla ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. WSJ'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre; Trump'ın, Tahran yönetimini nükleer anlaşmaya zorlamak için İran'a karşı kapsamı sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği iddia edildi. Böyle bir hamlenin büyük ölçekli bir misillemeyi tetiklemeden İran üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çeken kaynaklar, planın onaylanması halinde saldırının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini ve ordu ile hükümet tesislerini hedef alacağını bildirdi. İran'ın ABD'nin taleplerini kabul etmemesi durumunda, Trump'ın rejim değişikliğine yol açabilecek daha kapsamlı saldırı emirleri verebileceği aktarıldı.

Farklı seçenekler masada

Trump'ın herhangi bir saldırı konusunda nihai kararı henüz vermediği vurgulanan haberde, rejim değişikliğine yol açabilecek 1 haftalık yoğun bir operasyondan, İran'ın hükümet ve ordu tesislerini hedef alacak daha dar kapsamlı bir saldırıya kadar çeşitli seçeneklerin masada olduğu ifade edildi. Buna rağmen, bazı ABD'li yetkililerin İran'a yönelik olası saldırının misillemeye yol açacağı ve Ortadoğu'da geniş çaplı bir savaşı tetikleyebileceği endişesi taşıdığı aktarıldı. - WASHINGTON

