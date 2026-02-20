Haberler

ABD basınından İran iddiası: "Trump, kapsamı sınırlı bir saldırıyı değerlendiriyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a karşı nükleer anlaşma için kapsamı sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği iddia edildi. Kaynaklar, eylemin onaylanması halinde birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran yönetimini nükleer anlaşmaya zorlamak için İran'a karşı kapsamı sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği iddia edildi.

ABD ve İran arasındaki nükleer pazarlık süreci devam ederken, ABD gazetesi The Wall Street Journal (WSJ) konuyla ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. WSJ'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre; Trump'ın, Tahran yönetimini nükleer anlaşmaya zorlamak için İran'a karşı kapsamı sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği iddia edildi. Böyle bir hamlenin büyük ölçekli bir misillemeyi tetiklemeden İran üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çeken kaynaklar, planın onaylanması halinde saldırının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini ve ordu ile hükümet tesislerini hedef alacağını bildirdi. İran'ın ABD'nin taleplerini kabul etmemesi durumunda, Trump'ın rejim değişikliğine yol açabilecek daha kapsamlı saldırı emirleri verebileceği aktarıldı.

Farklı seçenekler masada

Trump'ın herhangi bir saldırı konusunda nihai kararı henüz vermediği vurgulanan haberde, rejim değişikliğine yol açabilecek 1 haftalık yoğun bir operasyondan, İran'ın hükümet ve ordu tesislerini hedef alacak daha dar kapsamlı bir saldırıya kadar çeşitli seçeneklerin masada olduğu ifade edildi. Buna rağmen, bazı ABD'li yetkililerin İran'a yönelik olası saldırının misillemeye yol açacağı ve Ortadoğu'da geniş çaplı bir savaşı tetikleyebileceği endişesi taşıdığı aktarıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Dikkat çeken iddia! Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı

Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri için dikkat çeken iddia
Galatasaray hezimeti sonrası Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar

Galatasaray hezimeti sonrası Kenan için flaş karar
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı

İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada