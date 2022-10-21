Trump'ın eski danışmanına 4 ay hapis

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, geçen yılki Capitol isyanlarını araştıran kongre komitesiyle işbirliği yapmayı reddettiği için dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı olan Steve Bannon, geçen yılki ABD Capitol saldırısını araştıran milletvekilleriyle işbirliği yapmayı reddettiği gerekçesiyle 4 ay hapis ve 6 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı. Meclis komitesi, Bannon'un Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini devirme çabalarına katılımıyla ilgili ifadesini istedi. Savcı, Bannon'un tanıklık etmediğini veya komiteye herhangi bir belge sağlamadığını söyleyerek, 68 yaşındaki Bannon'un "kötü niyetli bir strateji" izlediği için daha uzun cezayı hak ettiğini savundu.

Kongreye saygısızlık, ABD yasalarına göre en az 30 gün hapis cezasına çarptırılıyor. - NEW YORK