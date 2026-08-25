Trump: Hürmüz mayınları temizlendi, yeni mayına sıfır tolerans

Abd Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz mayınlarının tamamının kaldırıldığı veya imha edildiğine ilişkin açıklamasında, " İran, yeni mayınlar yerleştiren herhangi bir gemi veya teknenin anında imha edileceği konusunda bilgilendirildi" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz mayınlarının durumuna ilişkin açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası sulardaki bütün mayınların kaldırıldığı veya imha edildiğine ilişkin ABD Donanması tarafından bilgilendirildim" dedi.

Trump, " İran, yeni mayınlar yerleştiren herhangi bir gemi veya teknenin sistematik olarak anında imha edileceği konusunda bilgilendirildi" ifadelerini kullandı.

Abd Başkanı, İran'da zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tutulduğu iddia edilen ve Tahran'ın nükleer programı için önem taşıyan bölgeleri sıkı şekilde gözlemlediklerini kaydederek, "Uzay Kuvvetleri aracılığıyla Hürmüz'ün ve Kazma Dağı'nın yanı sıra imha edilen 3 diğer nükleer tesisin her bir metrekaresini izliyoruz" açıklamasını yaptı.

Trump açıklamasında ayrıca, Hürmüz Boğazı'na yeni mayınların döşenmesine yönelik "sıfır tolerans" politikasının tam olarak yürürlükte olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı