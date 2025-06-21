Trump, Harvard ile Müzakerelerin Sonuçlanacağını Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi ile devam eden anlaşmazlıkları çözmek için müzakereler yürütüldüğünü ve önümüzdeki hafta üniversite yönetimiyle bir anlaşmaya varılmasının olası olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'nin kampüsünde Filistin'e destek gösterileri ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını sürdürmesi nedeniyle federal hükümetin hedefinde olduğunu ve bu sorunları çözmek için üniversiteyle müzakerelere başlandığını duyurdu. Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite yönetiminin müzakerelerde son derece yapıcı bir tutum sergilediğini belirterek, "Harvard ile yakın iş birliği içindeyiz ve önümüzdeki hafta bir anlaşma duyurulması büyük olasılık" dedi. Trump, anlaşmanın sağlanması halinde bunun olağanüstü derecede tarihi olacağını ve ülke için çok olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.