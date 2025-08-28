Trump, Gazze'nin Geleceği Üzerine Toplantı Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da danışmanları ile Gazze ile konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da danışmanları ile Gazze'nin geleceğine ilişkin bir toplantı yaptı. Toplantıda, 'savaş sonrası dönemde Gazze'nin yeniden inşası', 'bölgedeki siyasi durum' ve 'Hamassız Gazze' gibi konuların ele alındığı bildirildi. Toplantıya Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner ile ABD Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio'nun yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da katıldığı belirtildi.