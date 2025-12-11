Haberler

Trump, Gazze'de görev yapacak Barış Kurulu üyelerini açıklayacak
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de görev yapacak Barış Kurulu üyelerinin önümüzdeki yılın başında açıklanacağını duyurdu. Kurulun uluslararası süreçlerde kritik bir konumda olacağı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de görev yapacak Barış Kurulu üyelerini gelecek yılın başlarında açıklayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Gazze'de faaliyet gösterecek Barış Kurulu'nun üyelerini ne zaman ilan edecekleri yönündeki soruya, "Bunu önümüzdeki yılın başında yapacağız. Barış Kurulu, şimdiye kadarki en harika kurullarından biri olacak. Herkes bu kurula girmek istiyor. Temel olarak en önemli ülkelerin liderleri bu kurulda yer alacak" cevabını verdi.

Barış Kurulu'nun, Gazze'deki ateşkes ile bunu izleyen yeniden yapılanma evresindeki uluslararası süreçlerin koordinesinde kritik bir konumda bulunacağı öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
