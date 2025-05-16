Trump: Gazze'de Acil Yardım Gerekiyor

Trump: Gazze'de Acil Yardım Gerekiyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek, Filistinlilere yardım edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, önümüzdeki ay boyunca olumlu gelişmeler olacağını düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ardından Air Force One uçağında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ardından Air Force One uçağında gazetecilere Gazze Şeridi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi'ndeki duruma ABD'nin yardımcı olması gerektiğini belirten Trump, "Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları genişletme planlarını destekleyip desteklemediği yönündeki bir soruya Trump, "Her iki tarafı da göz önünde bulundurmalıyız. Biz iyi bir iş çıkaracağız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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