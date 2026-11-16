Trump, FAA'nın kalkışları durdurma kararını ekipman eskiliğine bağladı

Trump, FAA'nın kalkışları durdurma kararını ekipman eskiliğine bağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD Başkanı Donald Trump, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uçakların kalkışlarını durdurma kararına ilişkin, ekipmanların eski ve arızalı olduğunu söyledi. Trump, ekipmanların bazılarının 55 yıllık olduğunu belirterek bunu uzun zamandır Kongreye ilettiklerini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uçakların kalkışlarını durdurma kararı hakkında, "Ekipmalarımız eski ve arızalı. Bunu uzun zamandır Kongreye söylüyoruz. Ekipmanlarımızın bazıları 55 yıllık" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı