Trump, Evsizleri Tahliye Edip Washington DC'ye Ulusal Muhafız Gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'deki evsizleri tahliye etme ve yüzlerce Ulusal Muhafız askerini başkente gönderme planını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamada bulundu. Ulusal Muhafızları, başkent Washington DC'ye konuşlandırma planını duyuran Trump, "Başkentimizi her zamankinden daha güvenli ve güzel hale getireceğim. Sınırı hızla düzelttim. Son üç aydır kaçak göç yaşanmıyor. Şimdi sıra Washington DC'de" ifadelerini kullandı.

Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini belirten Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin 'ön görüşme' niteliğinde olacağını ve amacının Rusya'ya Ukrayna savaşını bitirme çağrısı yapmak olduğunu söyledi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında görüşme düzenleme niyetinde olduğunu vurgulayarak, Putin ile görüştükten sonra Rus lider ve Zelenskiy arasında bir görüşme veya Zelenskiy'in katılacağı üçlü bir toplantı beklediğini aktardı.