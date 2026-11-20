Trump, Çin ziyaretini 'en başarılı Asya ziyaretlerinden biri' olarak nitelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki temaslarının ardından ülkesine döndüklerini belirterek ziyareti, ülke tarihinde Asya'ya düzenlenen en başarılı başkanlık ziyaretlerinden biri olarak değerlendirdi. Trump, Çin ve Rusya'nın çok etkilendiğini, kendisinin de etkilendiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki temaslarına ilişkin, "Dün akşam ülke tarihinde Asya'ya düzenlenen en başarılı başkanlık ziyaretlerinden birinin ardından ülkemize döndük. Çin çok etkilendi. Rusya çok etkilendi. Ben çok etkilendim" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı