Haberler

Trump, Biden Dönemindeki Resmi Belgeleri İptal Etti

Trump, Biden Dönemindeki Resmi Belgeleri İptal Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde imzalanan belgelerin çoğunda 'Autopen' kullanıldığını iddia ederek bu belgelerin geçersiz olduğunu açıkladı. Trump, Biden'a yönelik sert ifadelerle yüklendi.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde hazırlanan birçok resmi belgede Biden'ın imzasının "Autopen (imza makinesi)" ile taklit edildiğini belirterek, "Sahtekar Joe Biden tarafından doğrudan imzalanmamış olan tüm başkanlık kararnamelerini ve resmi belgeleri iptal ediyorum" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, selefi Joe Biden'ı hedef aldı. Biden döneminde imzalanan resmi belgelerin yaklaşık yüzde 92'sinde gerçek imza değil, "Autopen (imza makinesi)" kullanıldığını savunan Trump, bu yolla Biden'ın imzasının taklit edildiğini iddia etti. ABD başkanının özel izni olmadığı sürece resmi belgelerde "Autopen" kullanmanın yasak olduğunu vurgulayan Trump, "Oval Ofis'teki masanın etrafında Biden'ı çevreleyen radikal solcu çılgınlar, başkanlığı onun elinden aldılar" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Biden'a "yalancı şahitlik" uyarısı

Bu nedenle o dönemde imzalanan tüm resmi belgeleri geçersiz kıldığını söyleyen Trump, "Sahtekar Joe Biden tarafından doğrudan imzalanmamış tüm başkanlık kararnamelerini ve resmi belgeleri iptal ediyorum. Çünkü 'Autopen'i kullanan kişiler bunu yasadışı bir şekilde yapmıştır" dedi. Biden'ın resmi başkanlık belgelerinin "Autopen" ile imzalandığı sürece dahil olmadığının altını çizen Trump, "Eğer dahil olduğunu söylerse, yalancı şahitlik suçlamasıyla karşı karşıya kalacaktır" uyarısında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş

Vahşetin başlangıcının 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Türkiye'deki o uçaklar yere indirildi! Bir firmada büyük kriz kapıda

Türkiye'deki o uçaklar yere indirildi! Bir firmada büyük kriz kapıda
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

Türkiye'nin sanayi devi milyonlarca liralık borçla iflas etti
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Kent saldırı altında, gençler pistte: Rusça şarkılarla eğlence tam gaz
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var
Yeni Malatyaspor, takımda oyuncu kalmadığı için maça çıkmayacak

Bahis soruşturması o kulübü fena vurdu! Maça çıkamayacaklar
Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi

Yakalanmasa vatandaşları zehirleyeceklerdi! Hepsi imha edildi
Feci kaza 70 yaşındaki adamın sonu oldu

Feci kaza 70 yaşındaki adamın sonu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.