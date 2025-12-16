Haberler

Trump'tan BBC'ye 10 milyar dolarlık tazminat davası

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, 2021'deki Kongre baskını öncesindeki sözlerinin montajlandığı iddiasıyla BBC'ye 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Trump, belgeseldeki ifadelerinin yanlış yansıtıldığını ve kendisine iftira atıldığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2021'deki Kongre baskını öncesinde yaptığı konuşmayı konu alan "Panorama" belgeselinde yaşanan montaj skandalı nedeniyle BBC'ye iftira ve ticari uygulamalar yasasının ihlali suçlamalarıyla toplam 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını öncesinde yaptığı konuşmayı konu alan "Panorama" belgeselinde yaşanan montaj skandalı nedeniyle İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye dava açtı. Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davada, Trump, iftira ile Florida ticari uygulamalar yasasının ihlali suçlamaları kapsamında her biri için ayrı ayrı 5 milyar dolar olmak üzere toplam 10 milyar dolar tazminat talep etti.

"Başkan Trump bu kelime dizisini hiçbir zaman söylememiştir"

Trump'ın hukuk ekibi, 33 sayfalık dava dilekçesinde, BBC'yi "ABD Başkanı Trump'ın yanlış, iftira niteliğinde, aldatıcı, aşağılayıcı, provoke edici ve kötü niyetli bir tasvirini" yayınlamakla suçladı. Dava dilekçesinde, "Trump: İkinci Bir Şans mı?" başlıklı belgeselin, 6 Ocak 2021'de Beyaz Saray dışında yaptığı konuşma sırasında Trump'ın destekçilerini açıkça ABD Kongre Binası'na saldırmaya çağırmış gibi görünecek şekilde kurgulandığı belirtildi. Hukuk ekibine göre, Panorama belgeseli, Başkan Trump'ı "Kongre Binası'na doğru yürüyeceğiz ve ben de sizinle orada olacağım. ve biz savaşırız. Cehennem gibi savaşırız ve eğer cehennem gibi savaşmazsanız, artık bir ülkeniz olmayacak" sözlerini söylüyormuş gibi yanlış biçimde tasvir etti. Dilekçede, "Başkan Trump bu kelime dizisini hiçbir zaman söylememiştir" ifadelerine yer verilirken, ABD başkanının barışçıl protesto çağrısı yaptığı bölümlerin kesildiği belirtildi.

Dava dilekçesine göre, "Ve biz savaşırız" ifadelerini içeren cümle, Trump'ın "Ben de sizinle orada olacağım" sözlerini söylemesinden yaklaşık 55 dakika sonra dile getirildi.

Dava dilekçesinde ayrıca BBC içeriklerinin ABD'de abonelik tabanlı yayın platformu BritBox üzerinden izlenebildiği, bu nedenle de ABD mahkemelerinin dava üzerinde yetkili olduğu savunuldu.

"Çok kötü sözler uydurdular"

Trump, Pazartesi günü erken saatlerde Oval Ofis'te konuşan Trump, "6 Ocak'la ilgili olarak benim söylemediğim sözleri söylemiş gibi gösterdiler. Vatanseverlikten ve iyi niyetli çağrılarımdan bahsetmediler, bunun yerine çok kötü sözler uydurdular" şeklinde konuşmuş ve BBC'ye sözlerini değiştirdikleri gerekçesiyle dava açtığını söylemişti.

BBC özür dilemişti

BBC'den geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah'ın Beyaz Saray'a kişisel bir mektup göndererek, Panorama belgeselindeki montajın hatalı olduğunu, Trump'ın belgeselde yer alan konuşmasının düzenlenmesinden dolayı kendisinin ve kurumun üzgün olduğunu bildirdiği duyurulmuştu.

Davie ile Turness istifa etmişti

Belgesel skandalının ardından 9 Kasım'da BBC Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Müdürü Deborah Turness istifa etmişti. Görevinden istifasına ilişkin üç sebep sunan Davie, bunları "Panorama programında Trump'ın konuşmasından farklı yerler kesilerek aslında söylemediği bir şeyi söylemiş gibi gösterilmesi ile ortaya çıkan montaj skandalı, BBC'nin 2027 yılında gerçekleşecek yayın sözleşmesinin yenilenme süreci ve görevinin yorucu tabiatı" olarak sıralamıştı.

Montaj skandalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 yılındaki konuşmasının BBC tarafından montajlanmasına ilişkin tartışmalar, BBC'ye ait olan ve konuyu ilgilendiren eski bir iç yazışmanın sızarak "The Telegraph" gazetesi tarafından yayımlanmasının ardından patlak vermişti. Söz konusu iç yazışma, Panorama belgeselinin Trump'ın 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskını günü yaptığı konuşmanın, Trump insanları ABD Kongresi'ni işgale çağırıyormuş gibi gösterecek şekilde montajlandığına işaret etmişti. Panorama programının ilgili bölümünde ABD Başkanı, "Hep birlikte Kongre binasına yürüyeceğiz ve ben de sizinle olacağım. Tüm gücümüzle gibi savaşacağız. Eğer tüm gücünüzle savaşmazsanız, artık bir ülkeniz olmayacak" ifadelerini kullanırken gösterilmişti. Diğer yandan konuşmada, "Tüm gücümüzle gibi savaşacağız" ifadesiyle başlayan kısmın, Trump'ın konuşmasının 54 dakika ilerisinden kesilerek önceki ifadelerine eklenmek suretiyle montajlandığı ve bu şekilde konuşmanın çarpıtıldığı ortaya çıkmıştı. - FLORIDA

