Haberler

Trump: 'İran'la ateşkes yapmak istemiyorum'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, ateşkes yapmayı istemediğini ve karşı tarafı yok etmeden ateşkesin söz konusu olamayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, uçağa binmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin İran'a devam eden saldırılara ilişkin sorularını yanıtladı. İran'la ateşkese varılması ihtimali konusunda Trump, "Ateşkes yapmak istemiyorum. Bilirsiniz, karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken ateşkes yapmazsınız" diye konuştu.

Trump, İsrail'in saldırıları ABD ile aynı anda bitirmeye hazır olup olmayacağı sorusuna, "Sanırım öyle. İlişkimiz çok iyi. Aşağı yukarı benzer şeyler istiyoruz. Ne mi istiyoruz? İkimiz de zafer istiyoruz" yanıtını verdi.

Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin kullanmadığını kaydeden Trump, bu konuya Avrupa, Güney Kore, Japonya ve Çin'in 'müdahil olması gerektiğini' öne sürdü. Trump, İran ile ilgili ise "Askeri açıdan tek yaptıkları, boğazı tıkamak. Askeri açıdan bakıldığında işleri bitik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

