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ABD Başkanı Donald Trump: "Anlaşma nihai değil, bu bir mutabakat zaptı. Eğer durumdan hoşlanmazsam yeniden ateş açmaya ve başlarına bomba yağdırmaya başlarız. Eğer iyi davranmazlarsa doğrudan başlarının ortasına bomba yağdırmaya geri döneriz. Çünkü 47 yıldır kötü hareket ediyorlar."

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ABD Başkanı Donald Trump, yapılan anlaşmanın nihai olmadığını belirterek, durumdan hoşlanmazsa yeniden ateş açıp bomba yağdırabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump: "Anlaşma nihai değil, bu bir mutabakat zaptı. Eğer durumdan hoşlanmazsam yeniden ateş açmaya ve başlarına bomba yağdırmaya başlarız. Eğer iyi davranmazlarsa doğrudan başlarının ortasına bomba yağdırmaya geri döneriz. Çünkü 47 yıldır kötü hareket ediyorlar." - EVIAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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