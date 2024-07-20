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Trump'a suikast girişiminde bulunan genç saldırıdan önce İHA uçurmuş

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ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminde öldürülen Thomas Matthew Crooks'un, Trump kürsüye çıkmadan önce İHA uçurduğu iddia edildi. Üst düzey bir emniyet yetkilisi havadan gözetlemenin "güvenlik zafiyetlerinden biri" olduğunu ve Crooks'un saldırısını görüntülere göre planlamış olabileceğini söyledi.

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'a geçtiğimiz hafta düzenlediği mitingde suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un, Trump kürsüye çıkmadan saatler önce bölgede insansız hava aracı (İHA) uçurduğu iddia edildi.

"SUİKAST GİRİŞİMİNDEN ÖNCE DRON UÇURDU" İDDİASI

ABD'de başkan adayı ve eski Başbakan Donald Trump'a 13 Temmuz'da gerçekleştirilen suikast girişimine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. ABD medyasının konuyla ilgili emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Trump'a suikast girişiminden bulunan ve olay yerinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Trump kürsüye çıkmadan saatler önce miting alanında bir insansız hava aracı (İHA) uçurarak bölgeyi görüntüledi.

Trump'a suikast girişiminde bulunan genç saldırıdan önce İHA uçurmuşThomas Matthew Crooks

"GÜVENLİK ZAFİYETİ"

Üst düzey bir emniyet kaynağı, Crooks'un aracından bir İHA ve İHA ekipmanının çıkarıldığını söyledi. Havadan gözetlemenin "güvenlik zafiyetlerinden biri" olduğu ve Crooks'un saldırısını havadan kaydettiği görüntülere göre planlamış olabileceği yönünde yorumlar yapıldı. ABD Gizli Servisi'nin güvenliği sağladığı bölgelerde genellikle İHA uçuşları yasaklanırken, söz konusu yasağın Trump'ın mitinginde uygulanıp uygulanmadığı belirsizliğini koruyor.

Trump'a suikast girişiminde bulunan genç saldırıdan önce İHA uçurmuş

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

İç Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi, saldırının ardından Gizli Servis'in olayı ele alış biçimine yönelik üç soruşturma başlattı. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da Kongre'de soruşturma yapılacağına dair söz verdi. Trump suikast girişiminde kulağından vurulurken, saldırı düzenleyen Crooks ise Gizli Servis tarafından öldürülmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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