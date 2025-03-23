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TOMA'ya saldıran yüzü maskeli kişiler tepki çekti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerinde TOMA'ya saldıran yüzü maskeli kişiler tepki çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından çok sayıda protesto gösterileri düzenledi.

MASKELİ KİŞİLER TEPKİ ÇEKTİ

Ankara'da düzenlenen bir protesto gösterisinde ise yüzü maskeli kişilerin polislere mukavemet gösterdi. Şahısların TOMA'ya saldırması da tepki çekti.

TOMA'ya saldıran yüzü maskeli kişiler tepki çekti
Kaynak: Haberler.com / Politika
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