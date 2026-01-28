Haberler

TİP Genel Başkanı Baş, TBMM Genel Kurulunun toplanamamasını eleştirdi

Güncelleme:
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'nin Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamamasına ve Meclis'in çalıştırılmamasına dair eleştirilerde bulundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulunun, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamamasına tepki gösterdi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin, halkın egemenliğinin sembolü ve milletin söz sahibi olduğu iddiasının tescillendiği yer olduğunu söyledi.

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda 22 Ocak Perşembe günü kabul edildiğini anımsatan Baş, çalışma kararı bulunmasına rağmen Genel Kurulun 23 Ocak Cuma, 27 Ocak Salı ve bugün, "Başkanlık Divanı teşekkül etmediği" gerekçesiyle toplanamadığını aktardı.

Meclis'in çalıştırılmadığını iddia eden Baş, "Bu bir tesadüf mü, ihmalkarlık mı yoksa 'Meclis çalışıyor' görüntüsü altında Meclisi fiilen durdurmanın bir yolu mu? Tatil deseler tepki çok büyüyecek. Bu nedenle adını koymadan tatil yapıyorlar, sessizce." değerlendirmesinde bulundu.

Baş, TBMM Genel Kurulunun yarın da çalışmayacağını savundu.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
500

