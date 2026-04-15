TİP Genel Başkanı Baş, Gülistan Doku soruşturmasının yeniden başlatılmasını değerlendirdi

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmanın yeniden başlatılmasını değerlendirirken, kadın cinayetleri ve adalet arayışının önemine dikkat çekti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın yeniden başlatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu yılın 4 ayında 121 kadın cinayeti işlendiğini hatırlatarak, ilgili bakanları eleştirdi.

Gülistan Doku olayında çok önemli bir ders olduğunu ifade eden Baş, tüm yurttaşlar adına Doku'nun ailesine teşekkür etmeleri gerektiğini, ailenin bütün söylenenlere rağmen 6 yıldır davanın takipçisi olduklarını, en başından beri adaleti aramayı bırakmadıklarını söyledi.

Dönemin Tunceli Valisi'nin aileye "kızınız intihar etti, acınızı yaşayın, yasınızı tutun" dediğini aktaran Baş, yeniden başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu yöneticinin oğlunun ve korumasının gözaltına alındığını anımsattı.

Baş, "Adalet arayan o aile olmasa, kadın mücadelesi olmasa yitirdiklerimize son görevimizi dahi yerine getiremeyeceğimiz bir ülke yarattınız. Üstelik, suçu işleyen aslında can güvenliğinizi korumakla birinci dereceden sorumlu kişi ya da kişiler olduğunda aslında kendileri suçlu olduklarında yapacak hiçbir şey kalmıyor." sözlerini sarf etti.

Bu konuda yapılacaklar konusunda vatandaşlara seslenen Baş, kararlı bir şekilde mücadeleye devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
