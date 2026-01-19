Haberler

Terörsüz Türkiye Komisyonu rapor yazımı için toplandı

Güncelleme:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ortak rapor yazımı için bir araya geldi. MHP ve CHP yetkilileri, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirirken, raporun bu ay içinde tamamlanacağını belirttiler.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazımı için toplandı. Toplantı öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Fetiş Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir gazetecilerin sorularını cevapladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, taslak yazımına ilişkin olarak, "Madde sınırı yok. Taslak üzerinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecine etkisine ilişkin soruya Yıldız, "Engeller kalkmış gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Rapor ne zaman biter sorusuna Yıldız, "En kısa zamanda biter. Bu ay içinde rapor yazımı biter" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, taslak üzerinde çalışacaklarını söyleyerek, Suriye'deki gelişmeleri dikkatle izlediklerini kaydetti. Emir, "Herkesi kapsayacak, kimseyi dışarıda bırakmayacak, Türkmen Alevi, Arap Durzi, hiçbir grubu dışarıda bırakmayacak, herkesi vatandaşlık temelinde buluşturacak, barışı için yaşatacak Anayasal demokrasinin kurulmasıdır. Devletimizin itidalli ve yapıcı olması düşünüyoruz. Bölgede silahların susması Türkiye'ye olumlu yansıyacak gelişmelerdir" ifadelerini kullandı.

Emir, süreci dikkatli şekilde çalıştıklarını belirterek, sürecin çok fazla uzatılmaması gerektiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika


