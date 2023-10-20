Terme Kaymakamı ve Belediye Başkanı Esnafla Buluştu

Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçedeki işletmeleri ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Esnafların sorun ve taleplerini dinleyen Kılıç, Terme Park Yaşam ve Sosyal Tesisleri içinde yer alan Payidar Restaurant'ın hizmete açılacağını duyurdu. Maytalman ve Kılıç ayrıca sanayi esnafıyla da bir araya geldi.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, esnafla bir araya geldi.

İlçedeki işletmeleri ziyaret eden Maytalman ve Kılıç, esnafla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Kılıç, "Terme Park Yaşam ve Sosyal Tesisleri içinde yer alan Payidar Restaurant, şanı ülke sınırlarını aşan Terme pidesi ve dünya mutfağından lezzetlerle yarından itibaren hemşehrilerimizin ve Karadeniz kara yolunu kullanan tüm vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Terme Park Yaşam Alanı ve Payidar Restaurant ilçemizdeki sosyal alan eksikliğini önemli ölçüde karşılayacak." dedi.

Maytalman ve Kılıç, sanayi esnafıyla da bir araya geldi.