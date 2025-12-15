Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Yeniden Seçildi

YERLİ ve Milli Kurultayı'nda mevcut başkan Teoman Mutlu, geçerli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Kurultay'dan sonra teşekkür konuşması yapan Teoman Mutlu, "Bugün tarihi bir gün. Artık tüm seçimlere katılma hakkını kazandık. Allah'ın izniyle 26 Haziran'da yapılacak 5 yeni kurulan belde seçimlerinde bu hedeflerin daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Siz Türkiye'yi sahipsiz mi sandınız? hodri meydan. Yerli ve Milli Parti yeni kurulan partiler içinde en fazla teşkilata, en fazla üyeye ve tüm anketlerde daima ilk 8'e girdi" dedi.