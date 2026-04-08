TEMÜD-DER'den Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümü gecesi

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği Genel Merkezi tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıldönümü kapsamında özel bir program düzenlendi. Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik konuşmasında, "Bakanımızın bugün daha önceden planlanan Azerbaycan seyahati nedeniyle aranızda bulunamadığından selamlarını iletmemi özellikle rica etti. Çokça selamları var. Sağlık, huzur ve güvenli ülkemizde iyi bir geleceği inşası içinde hep beraber dua temennileri var. Rabbim ülkemizi iyiliklerle, güzelliklerle muhafaza etsin. Bu toprakları vatan yapan emniyet teşkilatımızın mensuplarına, hem Mehmetçiğimize, kolluk görevlilerimize, jandarmamıza bizlere düşen büyük bir minnettir. Bu vesileyle bu teşkilatımızın neferi olarak ülkenin geleceği ve bizlerin rahatı ve huzuru için çekinmeden canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle şükranla yad ediyorum. Yaralanan gazilerimize sağlık diyorum, hayatta olanlara sağlık diliyorum. Siz değerli büyüklerimize, emniyet teşkilatının onurlu müdürlerine de şükranlarımı ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

TÜMÜD-DER Genel Başkanı İsmail Çalışkan, "Polislik sadece bir meslek değil aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Yüksek bir vicdan ve sarsılmaz bir adanmışlıktır. Bu şerefli üniformayı taşıyan herkes milletin güvenine layık olmanın ağır ama onurlu yükünü taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi ve Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından dans gösterisi yapıldı. Programa; TEMÜD-DER Genel Başkanı İsmail Çalışkan, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı. - ANKARA

