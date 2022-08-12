Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Esad çıkışı: Konuşmak bu süreci hızlandırır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, "Suriye'yle irtibat kurmadan bu problemin çözülmesi mümkün değil. En azından Esad'la oturup konuşmak bu süreci hızlandırır" dedi.

2011 yılında komşu ülke Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle Esad zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeli, ülkemize sığındı. Savaş hala Suriye'nin birçok bölgesinde devam ederken dikkat çeken bomba bir iddia ortaya atıldı. Rus lider Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad'ın görüşmesi için çalıştığı, iki liderin bir telefon görüşmesi yapabileceği öne sürülmüştü.

"İSTİHBARATLAR GÖRÜŞÜYOR"

Dün konuyla ilgili sorulara yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise iddiaları yalanlayıp "Şu anda öyle bir şey yok. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer, Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi. Daha sonra kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. İstihbaratlar arasındaki görüşmelerde birçok konu gündeme geliyor." dedi.

"SURİYE İLE İRTİBAT KURMADAN PROBLEM ÇÖZÜLEMEZ"

Bu gelişmelerin ardından dün bir canlı yayına konuk olan Saadet lideri Karamollaoğlu, Suriyeli krizinin çözümü için Esad'la oturup konuşmanın faydalı olacağını söyledi. "Suriye'yle irtibat kurmadan bu problemin çözülmesi mümkün değil" diyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KONUŞMAK SÜRECİ HIZLANDIRIR"

"Biz zaten bu çatışmalar hızlanmadan önce, bildiğiniz gibi Suriye'ye gittik, Esad'la konuştuk, kendisini de dinledik, fikir ve düşüncelerimizi aktardık.Bu diyaloğun yeniden başlamasına ihtiyaç olduğunu da defalarca söyledik ama maalesef durum öyle bir noktaya geldi ki, bundan sonra bunun düzelmesi kolay değil. Ama en azından Esad'la oturup konuşmak bu süreci hızlandırır. Çünkü şu andaki en önemli konu Türkiye'deki Suriyelilerin tekrar Suriye'ye dönmeleri için ortamın hazırlanmasıdır. "