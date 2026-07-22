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AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu: "En büyük tesellimiz, bir can kaybı veya yaralanmanın bulunmaması"

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, TEI tesislerinde çıkan yangında can kaybı veya yaralanma olmadığını açıkladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tesislerinde çıkan yangın ile ilgili olarak, "En büyük tesellimiz, yaşanan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın bulunmamasıdır" dedi.

Esentepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren TEI tesislerinde dün yangın çıktı. İmalat bölümündeki bir enerji kaynağında meydana gelen patlama ve yanıcı maddelerin tutuşması sonucu başladığı iddia edilen yangın, ekiplerin karadan yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Yürütülen çalışmaları dün akşam yerinde takip eden AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Milletvekili Hatipoğlu'nun açıklamasında, "TEI tesislerimizde meydana gelen yangın haberinin hemen ardından olay yerine geçerek yürütülen çalışmaları yerinde takip ettik. Ekiplerimizin özverili ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınmış ve gerekli müdahaleler yapılmıştır. En büyük tesellimiz, yaşanan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın bulunmamasıdır. Süreci ilk andan itibaren büyük bir gayretle yöneten tüm itfaiye personeline, saha ekiplerine ve TEI çalışanlarına yürekten teşekkür ediyor; şehrimize ve TEI ailemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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