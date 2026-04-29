TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Erzincan'da "İhtisas Akademi 26 Lansmanı"nda konuştu Açıklaması

"Yapay zeka insanın zekasının önüne geçer diye de düşünmeyin. Bu eşyanın tabiatına aykırı. İlmin, irfanın, hikmetin sahibi insandır"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Yapay zeka insanın zekasının önüne geçer diye de düşünmeyin. Bu eşyanın tabiatına aykırı. İlmin, irfanın, hikmetin sahibi insandır." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Yıldırım, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzincan İl Temsilciliğince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İhtisas Akademi 26 Lansmanı" programına katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, yapay zekanın hiçbir şekilde insan zekasıyla kıyaslanmaması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın tanımından bahseden Yıldırım, "Yapay zeka insanın zekasının önüne geçer diye de düşünmeyin. Bu eşyanın tabiatına aykırı. İlmin, irfanın, hikmetin sahibi insandır. Devir ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun insan, eşref-i mahlukattır, Cenabıhakk'ın bu dünyadaki yansımasıdır." dedi.

Yıldırım, yapay zekayla beraber bazı mesleklerin ve işlerin cazibesini kaybedeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunu duyunca hemen telaşlanmayın. Yani yapılan bir çalışmaya göre World Economic Forum 2023 raporunda '85 milyon iş kaybı olabilir' diyor, yapay zekanın devreye girmesiyle ama buna karşılık 97 milyon yeni iş kolu hayatımıza girecek. İşlerin aslında tamamen yok olması söz konusu değil, yüzde 50'si otomasyona dönecek, yüzde 50'si yine manuel olarak devam edecek. Yani iş yapma şekli değişiyor, mesleklerin şekli değişiyor."

Konuşmaların ardından program, soru cevap bölümüyle basına kapalı devam etti.

Programa, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Seba, TÜGVA Erzincan İl Temsilcisi Ali Ersu, bazı akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
